В Днепре обнаружили 6 детей, живущих в полной антисанитарии

Вчера, 14 ноября, на линию "102" неравнодушные граждане сообщили, что на улице в одном нижнем белье находится ребенок.

Патрульные прибыли на место происшествия, чтобы выяснить, что произошло. Там они обнаружили 10-летнего мальчика, которому небезразличные люди уже дали теплую одежду.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Днепропетровской области.

Мальчик рассказал полицейским, что он выбежал из дома, потому что отчим душил его. Вскоре к патрульным вышел мужчина, назвавшийся отчимом ребенка. Когда на место прибыла мать, она заявила, что в таких действиях своего сожителя она не видит ничего плохого, мол, это такой процесс воспитания.

Инспекторы выяснили, что в квартире находятся еще пятеро детей в возрасте от 1 до 13 лет. Осмотрев условия их проживания, полицейские были поражены антисанитарией, отсутствием нормальной пищи и состоянием детей.

Они сообщили об обнаруженном факте ювенальной превенции и социальной службе. Оценив риски пребывания несовершеннолетних в таких условиях, патрульные вызвали скорую. Детей забрали в больницу, где их осмотрят и окажут помощь.

Далее этим делом будут заниматься ответственные службы.

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