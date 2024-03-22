В Днепре обломки вражеских ракет повредили фасады многоэтажек (ФОТО)

Утром 22 марта российские оккупационные войска осуществили массированный обстрел Днепропетровщины.

В результате вражеской атаки повреждены энергетические объекты в Днепровском, Криворожском, Павлоградском и Каменском районах. От взрывной волны побиты окна в домах. В области действуют экстренные отключения электроэнергии.

Кроме того, в Днепре в результате падения обломков вражеских ракет повреждены фасады многоэтажных домов и выбиты окна.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Отмечается, что на местах происшествия работают правоохранители, которые фиксируют очередное преступление рф. Информации о пострадавших пока нет. Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в Днепре из-за вражеской атаки возникли проблемы с отоплением и водоснабжением. Также есть изменения в работе электротранспорта.

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