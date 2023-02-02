В Днепре обезвредили банду преступников, терроризировавших горожан (ВИДЕО)

В Днепре обезвредили преступную банду.

Как сообщили в СБУ, задержанные создавали искусственные конфликты, чтобы потом выбивать из горожан деньги «за разрешение спора».

Если потерпевшие отказывались платить, то участники группировки начинали запугивать их и угрожать физической расправой. К примеру, в августе 2022 года они сымитировали дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Они пообещали скрыть тело якобы погибшего человека.

Их задержали, когда три из них получали часть денег от потерпевшего. С местного жителя они требовали 8 тысяч долларов за решение проблем.

По данным следствия, все они ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений. В ходе обысков по месту нахождения фигурантов обнаружено оружие и деньги, полученные преступным путем.

Всем объявили о подозрении. Продолжается следствие.

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