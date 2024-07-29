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  • В Днепре новое название получила уже переименованная в 2015-м улица Андрея Фабра

В Днепре новое название получила уже переименованная в 2015-м улица Андрея Фабра

Сегодня 15:10
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В Днепре переименовали улицу Андрея Фабра.

Новости Днепра про В Днепре новое название получила уже переименованная в 2015-м улица Андрея Фабра

В Днепре в рамках процесса деколонизации был переименован 141 топоним. Среди них улица Андрея Фабра, которая получила такое название в рамках декоммунизации в ноябре 2015 года. Отныне эта центральная улица называется Лазаря Глобы.

Об этом сообщили в ДнепроОВА.

Кроме улицы Андрея Фабра, в Днепре также получили новые названия такие известные локации:

  • парк Гагарина – парк Студенческий;
  • улица Короленко – улица Первозвановская;
  • Амур-Нижнеднепровский район – Нижнеднепровский район;
  • Амурский мост – Старый мост.

“Избавились от чужого. Всего, что намекает на враждебное. Новые имена получили более 290 улиц, переулков, проспектов, мостов, бульваров и парков области. Подавляющее большинство – в Днепре, Кривом Роге”, — отметил Сергей Лысак.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области переименовали 29 июля около 300 топонимов.

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