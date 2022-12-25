В Днепре ночью загорелся дом (ФОТО)

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
По словам спасателей, 25 декабря загорелся частный дом по улице Генерала Пушкина.
Приехав на вызов, пожарные увидели большое пламя, охватившее крышу двухэтажного здания. Дом пылал настолько, что была угроза распространения пожара на соседние дома.
Огнем уничтожена крыша дома и палатка в соседнем доме, повреждены окна, внешние блоки кондиционеров. Общая площадь пожара 150 кв. м. Полностью потушить огонь удалось в 2 ночи.
К счастью, пострадавших нет. Тушением пожара занималось 22 спасателя.
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