В Днепре ночью раздавались взрывы: что известно

Около 23:40 8 июля во время воздушной тревоги в городе прогремели по меньшей мере 2 взрыва. Перед этим в 23:38 Воздушные силы ВСУ предупредили о ракете, которая держала курс в направлении Днепра.
Глава ОВА Сергей Лысак доложил о том, что ночью над областью силы ПВО сбили две ракеты врага.
А также сообщил об очередном обстреле Никопольщины:
Вечером агрессор продолжал избивать по Никопольщине. Целил по району и с самого утра, — говорится в сообщении Лисака.
Враг атаковал район дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией. В частности, под ударом оказались Никополь, Покровская и Мировская общины.
В результате обстрела пострадала 79-летняя женщина, которая будет лечиться амбулаторно.
Изуродованы: пятиэтажка, частный дом и 2 авто.
По состоянию на 07:45 – отбой воздушной тревоги. До этого сообщалось об угрозе баллистического вооружения с востока.
Напомним, вчера мы писали, что в Днепре из-за обстрела 8 июля повреждено 10 многоэтажек и 2 общежития.
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