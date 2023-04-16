В Днепре ночью на Донецком шоссе горел Hyundai (ФОТО)

Сегодня, 16 апреля, в 01:32 на линию «101» сообщили о том, что на Донецком шоссе горит автомобиль.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на место, спасатели установили, что горит автомобиль Hyundai i30.
Пожар локализовали в 02:00 и ликвидировали в 02:12. Огонь полностью уничтожил легковушку.
К счастью, погибших и травмированных нет.
К тушению возгорания привлекли 6 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
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