В Днепре ночью на Донецком шоссе горел Hyundai (ФОТО)

Что стало причиной возгорания – пока неизвестно.

Сегодня, 16 апреля, в 01:32 на линию «101» сообщили о том, что на Донецком шоссе горит автомобиль.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели установили, что горит автомобиль Hyundai i30.

Пожар локализовали в 02:00 и ликвидировали в 02:12. Огонь полностью уничтожил легковушку.

К счастью, погибших и травмированных нет.

К тушению возгорания привлекли 6 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

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