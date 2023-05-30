В Днепре ночью на автостоянке вспыхнули автомомбили (ФОТО)

В Днепре пожар на автостоянке ночью 30 мая уничтожил 3 автомобиля.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в области.

В 03:59 на линию «101» поступило сообщение о пожаре на автостоянке на улице Савкина в Новокодакском районе города. Прибывшие на место спасатели установили, что огонь успел распространиться на три легковых автомобиля и забор автостоянки.

Пожар локализовали в 04:27 и полностью ликвидировали в 05:15. Все обошлось без пострадавших.

Огонь уничтожил автомобили Suzuki Grand Vitara и Toyota Prado и повредил автомобиль Infiniti. Также пострадали навес и забор автостоянки на общей площади 20 кв. м.

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