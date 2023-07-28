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В Днепре ночью горели продуктовые магазины (ФОТО)

Сегодня 06:45
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Сегодня ночью на улице Даниила Галицкого горели продуктовые магазины.

Новости Днепра про В Днепре ночью горели продуктовые магазины (ФОТО)

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 00:38.

Спасатели оперативно прибыли на место и установили, что возгорание возникло на крыше одного магазина и распространилось на другой.

Пожар локализовали в 02:23 и ликвидировали в 03:08.

Огонь повредил крышу и два холодильника; уничтожил продуктовый товар. В другом магазине уничтожен потолок, повреждена продукция внутри. Общая площадь пожара составила 60 кв. м.

Новости Днепра про В Днепре ночью горели продуктовые магазины (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре ночью горели продуктовые магазины (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре ночью горели продуктовые магазины (ФОТО)

К тушению возгорания привлекли 13 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

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Новости Днепра про В Днепре ночью горели продуктовые магазины (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре ночью горели продуктовые магазины (ФОТО)Русский

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