В Днепре неизвестный внезапно ударил женщину и скрылся: выяснились подробности

Впоследствии стало известно, что в течение 10 минут жертвами стали три женщины. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. На них видно, как мужчина без причины подбегает к прохожим, бьет их и валит на землю, после чего наносит еще несколько ударов и убегает в неизвестную сторону искать других жертв.
О состоянии потерпевших известно, что в больницу попала 32-летняя женщина, которую нарушитель ударил головой о стену.
Напомним, что вчера, 21 мая, наши корреспонденты получили комментарий от полиции относительно того, что в Днепре мужчина внезапно ударил женщину по голове и побежал к вокзалу. Он был задержан на улице Княгини Ольги.
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