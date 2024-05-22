В Днепре неизвестный внезапно ударил женщину и скрылся: выяснились подробности

Выяснились подробности о мужчине, который вчера, 21 мая, ударил женщину по голове и скрылся в сторону вокзала. Событие произошло на проспекте Дмитрия Яворницкого 72.

Впоследствии стало известно, что в течение 10 минут жертвами стали три женщины. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. На них видно, как мужчина без причины подбегает к прохожим, бьет их и валит на землю, после чего наносит еще несколько ударов и убегает в неизвестную сторону искать других жертв.

О состоянии потерпевших известно, что в больницу попала 32-летняя женщина, которую нарушитель ударил головой о стену.

Напомним, что вчера, 21 мая, наши корреспонденты получили комментарий от полиции относительно того, что в Днепре мужчина внезапно ударил женщину по голове и побежал к вокзалу. Он был задержан на улице Княгини Ольги.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: