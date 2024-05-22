Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре неизвестный внезапно ударил женщину и скрылся: выяснились подробности

Сегодня 08:03
просмотров

Выяснились подробности о мужчине, который вчера, 21 мая, ударил женщину по голове и скрылся в сторону вокзала. Событие произошло на проспекте Дмитрия Яворницкого 72.

Новости Днепра про В Днепре неизвестный внезапно ударил женщину и скрылся: выяснились подробности

Впоследствии стало известно, что в течение 10 минут жертвами стали три женщины. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. На них видно, как мужчина без причины подбегает к прохожим, бьет их и валит на землю, после чего наносит еще несколько ударов и убегает в неизвестную сторону искать других жертв.

О состоянии потерпевших известно, что в больницу попала 32-летняя женщина, которую нарушитель ударил головой о стену.

Напомним, что вчера, 21 мая, наши корреспонденты получили комментарий от полиции относительно того, что в Днепре мужчина внезапно ударил женщину по голове и побежал к вокзалу. Он был задержан на улице Княгини Ольги.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре неизвестный внезапно ударил женщину и скрылся: выяснились подробностиУкраїнська Новости Днепра про В Днепре неизвестный внезапно ударил женщину и скрылся: выяснились подробностиРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Сьогодні частина Дніпра знову залишиться без світла: адреси
    Новости Днепра
    Сегодня 06:49
    Сьогодні частина Дніпра знову залишиться без світла: адреси

    В связи с проведением очередных ремонтных работ Центральная энергетическая компания…

    Смертельное ДТП на трассе Днепр — Кривой Рог: нужна помощь в установлении личности погибшей женщины
    Новости Днепра
    Вчера 21:54
    Смертельное ДТП на трассе Днепр — Кривой Рог: нужна помощь в установлении личности погибшей женщины

    ДТП произошло два месяца назад на трассе Днепр – Кривой…

    В Харьковской области во время авиаудара погиб солдат из Подгородного
    Новости Днепра
    Вчера 21:19
    В Харьковской области во время авиаудара погиб солдат из Подгородного

    В Харьковской области погиб солдат из Днепропетровщины.

    В Днепровском районе произошел пожар на территории садового общества
    Новости Днепра
    Вчера 20:42
    В Днепровском районе произошел пожар на территории садового общества

    В Днепре горел деревянный дом.

    Последние новости

    Сьогодні частина Дніпра знову залишиться без світла: адреси
    Сьогодні частина Дніпра знову залишиться без світла: адреси

    В связи с проведением очередных ремонтных работ Центральная энергетическая компания опубликовала новые адреса отключений света в Днепре.

    Сегодня 06:49
    5
    просмотров
    Погода на 22 мая: в Днепре будет ясно и солнечно
    Погода на 22 мая: в Днепре будет ясно и солнечно

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    2
    просмотров
    Смертельное ДТП на трассе Днепр — Кривой Рог: нужна помощь в установлении личности погибшей женщины
    Смертельное ДТП на трассе Днепр — Кривой Рог: нужна помощь в установлении личности погибшей женщины

    ДТП произошло два месяца назад на трассе Днепр – Кривой Рог.

    Вчера 21:54
    28
    просмотров
    В Харьковской области во время авиаудара погиб солдат из Подгородного
    В Харьковской области во время авиаудара погиб солдат из Подгородного

    В Харьковской области погиб солдат из Днепропетровщины.

    Вчера 21:19
    8
    просмотров
    В Днепровском районе произошел пожар на территории садового общества
    В Днепровском районе произошел пожар на территории садового общества

    В Днепре горел деревянный дом.

    Вчера 20:42
    9
    просмотров
    В Кривом Роге 2-летний мальчик вдохнул кусок хлеба
    В Кривом Роге 2-летний мальчик вдохнул кусок хлеба

    В Кривом Роге на Днепропетровщине ребенок вдохнул крошку хлеба.

    Вчера 20:03
    15
    просмотров
    Возле памятника Шевченко в Днепре высадят лаванду
    Возле памятника Шевченко в Днепре высадят лаванду

    Территорию возле памятника Шевченко на Монастырском острове принарядят.

    Вчера 19:30
    13
    просмотров
    В Днепре 22 мая будут выключать свет, но не на весь день: каким будет график
    В Днепре 22 мая будут выключать свет, но не на весь день: каким будет график

    В Днепре и области 22 мая снова будут действовать графики почасового отключения света.

    Вчера 18:48
    16
    просмотров
    В Днепропетровской области зафиксировали несколькометровое торнадо (ВИДЕО)
    В Днепропетровской области зафиксировали несколькометровое торнадо (ВИДЕО)

    В Днепропетровской области видели торнадо.

    Вчера 18:11
    16
    просмотров
    В Днепре мужчина внезапно ударил женщину по голове и побежал на вокзал
    В Днепре мужчина внезапно ударил женщину по голове и побежал на вокзал

    В сети распространяется видео, на котором видна скорая и полиция.

    Вчера 17:41
    10
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх