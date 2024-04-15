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В Днепре неизвестный ночью пытался поджечь мечеть: что известно

Сегодня 10:30
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В Днепре чуть не сожгли мечеть.

Новости Днепра про В Днепре неизвестный ночью пытался поджечь мечеть: что известно

В ночь на 14 апреля в Днепре неизвестные пытались поджечь мечеть, расположенную на улице Криворожской. Об инциденте сообщил Андрей Цурканов на своей Facebook-странице.

Попытался сжечь молитвенное помещение мужчина в маске, которого удалось зафиксировать камерам видеонаблюдения, установленным на входе. Об этом рассказал прихожанин мечети Тарлан.

Чтобы поджечь сооружение, неизвестный сначала осмотрел территорию, а затем перелез через забор. В сумке, которую он взял с собой, была пятилитровая канистра с легковоспламеняющимся веществом.

Новости Днепра про В Днепре неизвестный ночью пытался поджечь мечеть: что известно

Злоумышленник облил здание чем-то похожим на бензин, а затем разжег огонь. Мужчина несколько минут наблюдал за огнем, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Этот акт вандализма не подлежит объяснению. Ведь наша мечеть – это мирное заведение, в котором всегда многолюдно: здесь находятся мужчины, женщины, дети и пожилые люди. Буквально пару дней назад мы отмечали большой праздник Ураза байрам, проводили в мечети и на территории возле нее благотворительные и гуманитарные мероприятия, — отмечает Тарлан.

Тарлан также рассказал, что несколько месяцев назад на стоянке у мечети сожгли автомобиль главы мусульманской религиозной общины Низами Мерзабекова. Тогда камеры видеонаблюдения также зарегистрировали «тень», которая удалялась от автомобиля.

Об обоих случаях представители религиозного учреждения известили правоохранителей.

Конечно, в тот раз и сегодня мы вызвали МЧС и полицию, которые зарегистрировали эти поджоги… После сегодняшнего случая мы ожидаем реакции общественности и результатов расследования от полиции, потому что сейчас мы, прихожане мечети, чувствуем себя в опасности, — рассказал прихожанин.

На фото, предоставленных Андреем видно, что здание, к счастью, осталось почти невредимым. Огнем незначительно повреждены двери и фасад.

Новости Днепра про В Днепре неизвестный ночью пытался поджечь мечеть: что известно

Однако прихожане опасаются, что попытки навредить мечети могут повториться.

Новости Днепра про В Днепре неизвестный ночью пытался поджечь мечеть: что известно

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