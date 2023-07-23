В Днепре неизвестный бросил коктейль Молотова в беседку: на место прибыли спасатели (ВИДЕО)

Очевидцы распространяют в сети видео с места событий. Детали выясняются.

На место уже вызвали сотрудников ГСЧС, которым придется укрощать пламя.

По информации от свидетелей, инцидент произошел на улице Энергетическая.

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