В Днепре неизвестные «заминировали» городской совет: что известно

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на паркинге ТРЦ «Мост-Сити» «заминировали» автомобили. Также мы сообщали, что в Кривом Роге мужчина взорвал гранату на улице, чтобы напугать знакомого.

Полиция обследовала здание, никаких взрывчатых предметов не было найдено. Информация о минировании не подтвердилась.

Об этом рассказали на сайте органа местного самоуправления.

«ПриватБанк» в Верховном Суде отстоял право собственности на один из…

Неподалеку от входа на мост через озеро в парке Глобы…

В Днепре задержана женщина, которая пыталась продать сына за 1…

Как жителю Днепра самостоятельно посчитать размер пенсии в 2024 году: инструкция Чтобы узнать свой будущий размер пенсии не обязательно обращаться в Пенсионный фонд. Посчитать сумму можно самостоятельно. Она зависит от страхового стажа конкретного человека, уровня его зарплаты и от суммы средней зарплаты в стране. Считают пенсию по специальной формуле. 3 просмотров

В Днепре снова заработает детская железная дорога: время работы Детская железная дорога в парке имени Лазаря Глобы скоро начнет новый сезон. 6 просмотров

Без окон и дверей: как сегодня выглядит забытое кафе в парке Глобы в Днепре (ФОТО) Неподалеку от входа на мост через озеро в парке Глобы два десятка лет назад работал ресторан «Театральный уголок». 4 просмотров

ПриватБанк отстоял право собственности на один из крупнейших ТЦ в Днепре: пытались вернуть бывшие владельцы «ПриватБанк» в Верховном Суде отстоял право собственности на один из крупнейших ТЦ в Днепре - «Приозерный». Бывшие владельцы банка пытались вернуть ТЦ с 2021 года. 6 просмотров