В Днепре неизвестные выбросили на помойку гору сухпайков

Об этом пишут в Telegram-каналах Днепра и сообщают, что срок годности пищи еще не истек. Для подтверждения этого факта прикрепили фото, на которых видна куча нераспакованного индивидуального питания для военных, а на них — срок годности до 20.09.2024.
Кто их выбросил – неизвестно. В комментариях к публикации многие возмутились таким поступком неизвестных, отмечая, что вместо того, чтобы выбрасывать сухпаи в мусор, можно было бы раздать их бездомным.
Кто-то из комментирующих даже, вероятно, собирался туда ехать забирать их, однако впоследствии в комментариях к публикации сообщили, что сухпайки уже разобрали бездомные.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре заметили мужчину, который сорвал огромный букет цветов из городской клумбы.
Читайте также:
Автор:
В горсовете ответили, нужно ли делать новые ученическим школьникам, окончившим…
Несовершеннолетний парень сообщил патрульным о людях, которые искали "закладки".
Жизнь "потрепала" детский лабиринт в парке Зеленый Гай в Днепре.
В Днепре на Донецком шоссе мужчина сорвался с 8 этажа.
Этой ночью Харьков в очередной раз оказался под обстрелом врага.
Денис Кушниров представил Днепропетровскую область на Чемпионате Европы по пулевой стрельбе.
В Павлограде правоохранители задержали 43-летнего мужчину подозреваемого в совершении тяжкого преступления.
Хорошего дня, друзья!
Почасовые отключения света совсем скоро вернутся в Украину.
В горсовете ответили, нужно ли делать новые ученическим школьникам, окончившим 4 и 9 класс.
Несовершеннолетний парень сообщил патрульным о людях, которые искали "закладки".
Жизнь "потрепала" детский лабиринт в парке Зеленый Гай в Днепре.
В Кривом Роге на Днепропетровщине разрушается последний уцелевший дореволюционный склеп.
В Днепре на Донецком шоссе мужчина сорвался с 8 этажа.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!