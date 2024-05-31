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В Днепре неизвестные выбросили на помойку гору сухпайков

Сегодня 09:09
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На свалке Днепра возле жилого комплекса "Моцарт" прохожие заметили неиспользованные сухпайки.

Новости Днепра про В Днепре неизвестные выбросили на помойку гору сухпайков

Об этом пишут в Telegram-каналах Днепра и сообщают, что срок годности пищи еще не истек. Для подтверждения этого факта прикрепили фото, на которых видна куча нераспакованного индивидуального питания для военных, а на них — срок годности до 20.09.2024.

Кто их выбросил – неизвестно. В комментариях к публикации многие возмутились таким поступком неизвестных, отмечая, что вместо того, чтобы выбрасывать сухпаи в мусор, можно было бы раздать их бездомным.

Кто-то из комментирующих даже, вероятно, собирался туда ехать забирать их, однако впоследствии в комментариях к публикации сообщили, что сухпайки уже разобрали бездомные.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре заметили мужчину, который сорвал огромный букет цветов из городской клумбы.

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