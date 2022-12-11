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В Днепре неизвестные напугали людей звуками салюта

Сегодня 09:22
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У Дніпрі невідомі налякали людей звуками салюту.

Новости Днепра про В Днепре неизвестные напугали людей звуками салюта

Вечером 10 декабря жители Днепра слышали звуки похожие на выстрелы или взрывы. Звуки изрядно испугали горожан. Как оказалось, это были салюты, об этом стало известно из телеграмм-канала «Днепр Оперативный. Война».

Хорошо было слышно звуки взрывов возле проспекта Александра Поля. Как сообщили днепряне, кто-то запускал салюты в «Зеленой роще».

Новости Днепра про В Днепре неизвестные напугали людей звуками салюта

Напомним, в Украине запрещено использование пиротехники. Однако это не останавливает некоторые экстремалы. Недавно в Каменском мужчине оторвало руку, когда он держал в кармане салютную петарду.

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