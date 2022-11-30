В Днепре нет воды на некоторых улицах (АДРЕСА)

Адреса:
▪️просп. Слобожанский, дом. 40-90;
▪️ул. Богдана Хмельницкого, дом. 2-33;
▪️просп. Петра Калнышевского, дом. 1-72;
▪️ул. Батумская, дом. 8-64;
▪️ул. Байкальская, дом. 1, 10, 11;
▪️ул. Цветы Цисык, дом. 1-36,
▪️ул. Ярко, дом. 1-41;
▪️ул. Дебальцевская, дом. 21, 23, 28, 29,
▪️ул. Осенняя, дом. 7-13.
▪️Кожемяки, дом. 1, 3,5,7,9,11,17,19;
▪️просп. Слобожанский, дом. 63,65,67,69,71,73,77,79,81,83,83а, 85;
▪️ул. Дарницкая, д.4, 7, 9, 11.
Водоснабжение будет возобновлено после подачи электроэнергии
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