В Днепре нет воды на некоторых улицах (АДРЕСА)

Водоснабжение будет возобновлено после подачи электроэнергии

В связи с отключением электропитания прекращено водоснабжение некоторых улиц.

Не делайте так!

В Кривом Роге двое мужчин получали наркотики по "Новой почте"…

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Незважаючи на те, що відбувається обмін та повернення наших захисників…

В Кривом Роге запланирован автопробегг в поддержку пленных Незважаючи на те, що відбувається обмін та повернення наших захисників з російського полону, ще тисячі українських воїнів знаходяться у небезпеці. Воїни не мають можливості контактувати зі своїми рідними, про їх долю нічого не відомо. просмотров