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В Днепре, несмотря на запрет, открыли летний купальный сезон

Сегодня 12:06
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У Дніпрі відкрили купальний сезон.

Новости Днепра про В Днепре, несмотря на запрет, открыли летний купальный сезон

На пляжах Днепра, несмотря на запрет на купание, наблюдается ажиотаж. Днепряне уже открыли летний сезон.

Эти таблички кого вообще останавливали, — отмечают авторы фото в местном телеграмм-канале.

Люди купаются вплотную к табличке, извещающей о том, что пляж не работает.

Напомним, в Днепре третий год не будут открывать официальные пляжи. Однако коммунальщики привели в порядок три городских зоны отдыха: на Монастырском острове, ж/м Приднепровск и Мануйловский. Они очистили прибрежную зону от мусора и акваторию реки у пляжа.

Ранее сообщалось, что в Днепре купальный сезон начался со смерти на воде.

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