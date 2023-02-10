В Днепре, несмотря на оттепель, на лед на косу Победы массово вышли рыбаки (ФОТО)

На косе Победы снова собралось с десяток рыбаков в плюсовую температуру.

Более десятка рыбаков заметили на косе Победы-6, об этом Dnepr.info стало известно с места происшествия.

Ценители зимней рыбалки собрались вместе на льду, хотя днем столбики термометров показывали ноль градусов и светило солнце. В последние несколько дней действительно были сильные морозы, но вода не могла достаточно промерзнуть за столь короткий промежуток времени.

К счастью, пока не было сообщений о несчастных случаях на воде. Отметим, что здесь постоянно замечают гуляющих по замерзшему Днепру «экстремалов».

Ранее на этом же месте заметили десятки рыбаков, вышедших на чуть замерзший лед. А вчера в сквере «Прибрежном» дети катались на самокатах посреди реки и объезжали прорубленные лунки.

Будьте осторожны. Напомним, на водоемах области с начала года уже три человека провалились под лед. Спасатели призывают не выходить на лед даже в сильные морозы.

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