В Днепре, несмотря на оттепель, на лед на косу Победы массово вышли рыбаки (ФОТО)

Более десятка рыбаков заметили на косе Победы-6, об этом Dnepr.info стало известно с места происшествия.
Ценители зимней рыбалки собрались вместе на льду, хотя днем столбики термометров показывали ноль градусов и светило солнце. В последние несколько дней действительно были сильные морозы, но вода не могла достаточно промерзнуть за столь короткий промежуток времени.
К счастью, пока не было сообщений о несчастных случаях на воде. Отметим, что здесь постоянно замечают гуляющих по замерзшему Днепру «экстремалов».
Ранее на этом же месте заметили десятки рыбаков, вышедших на чуть замерзший лед. А вчера в сквере «Прибрежном» дети катались на самокатах посреди реки и объезжали прорубленные лунки.
Будьте осторожны. Напомним, на водоемах области с начала года уже три человека провалились под лед. Спасатели призывают не выходить на лед даже в сильные морозы.
Читайте также:
Автор:
На территории Днепра более 300 лет назад было несколько крепостей.…
В Днепре названа одна из причин, почему в платежках за…
Снять комнату в Днепре обойдется в два-три раза дешевле, чем…
В Днепре спасают жизнь мужчины со смертельным ранением в голову.
На территории Днепра более 300 лет назад было несколько крепостей. Созданные из дерева и земли они напоминали нынешние города в миниатюре со своей церковью, площадями и домами. Но существовали в среднем по 100 лет и до нас дошли только остатки…
В Днепре названа одна из причин, почему в платежках за отопление может быть большая сумма.
Сейчас украинцы собирают средства на помощь ВСУ по-разному: одни поют, другие делают обереги и продают их, а кто-то проходит десятки километров, чтобы привлечь внимание к войне в Украине и собрать деньги для наших защитников.
Бабушка-долгожительница из Кривого Рога ежедневно делает зарядку и может сесть на шпагат.
Сегодня, 10 февраля, россияне снова нанесли по Украине массированный ракетный удар.
Премьер Молдовы и все правительство ушли в отставку.
Снять комнату в Днепре обойдется в два-три раза дешевле, чем арендовать целую квартиру. Но чтобы найти помещение с хорошими условиями – придется «побегать», ведь сейчас на рынке недвижимости в городе таких объявлений не так уж и много. Журналисты dnepr.info собрали…
У наших защитников 10 февраля был хороший улов
Силы противовоздушной обороны уничтожили почти все ракеты, которые в нас запустил враг.
Хорошие новости!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!