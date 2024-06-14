В Днепре несколько лет подряд массово травят кошек: жители района бьют тревогу

На территории частного сектора по улице Ташкентской убивают животных. Местная жительница Марина рассказала, что одна женщина якобы травит крыс, а на самом деле избавляется от нежелательных кошек и собак. Недавно от яда, разложенного днепрянкой на улице, пострадали два кота.
Марина говорит, что такое происходит не в первый раз. Уже несколько лет соседка отравляет кошек и собак.
Факт этого не скрывает, типа ничего им здесь ходить на ее территории, – рассказывает Марина в Facebook-сообществе «Проспект Мазепы – Нигояна».
Женщина пытается привлечь внимание соседей к этой проблеме и получить совет относительно того, как решить эту проблему и остановить убийства животных.
Обращаюсь к своим друзьям, коллегам, волонтерам там просто неравнодушным. Кто сталкивался с такими ужасающими вопросами, какие рычаги влияния на таких неадекватных людей вы находили? К кому обращались? Погибают десятки любимцев. Еще вчера эти котики были живы, – отмечает Марина.
Заметим, что за издевательство над животными предусмотрена административная, а в некоторых случаях даже уголовная ответственность.
Человека, который вредит животному, ждет штраф от 3 400 до 8 500 гривен, или административный арест до 15 суток.
Если животное погибло или человек распространял призывы к насилию над животными – это нарушение уголовного кодекса. Наказывается ограничением свободы от 1 до 3 лет или лишение свободы на срок 2 до 3 с исключением животного. Те же действия в присутствии несовершеннолетнего, от 3 до 5 лет. Убийство с особой жестокостью карается лишением свободы от 5 до 8 лет.
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