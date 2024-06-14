В Днепре несколько лет подряд массово травят кошек: жители района бьют тревогу

Жители Днепра жалуются на местную жительницу, которая травит животных.

На территории частного сектора по улице Ташкентской убивают животных. Местная жительница Марина рассказала, что одна женщина якобы травит крыс, а на самом деле избавляется от нежелательных кошек и собак. Недавно от яда, разложенного днепрянкой на улице, пострадали два кота.

Марина говорит, что такое происходит не в первый раз. Уже несколько лет соседка отравляет кошек и собак.

Факт этого не скрывает, типа ничего им здесь ходить на ее территории, – рассказывает Марина в Facebook-сообществе «Проспект Мазепы – Нигояна».

Женщина пытается привлечь внимание соседей к этой проблеме и получить совет относительно того, как решить эту проблему и остановить убийства животных.

Обращаюсь к своим друзьям, коллегам, волонтерам там просто неравнодушным. Кто сталкивался с такими ужасающими вопросами, какие рычаги влияния на таких неадекватных людей вы находили? К кому обращались? Погибают десятки любимцев. Еще вчера эти котики были живы, – отмечает Марина.

Заметим, что за издевательство над животными предусмотрена административная, а в некоторых случаях даже уголовная ответственность.

Человека, который вредит животному, ждет штраф от 3 400 до 8 500 гривен, или административный арест до 15 суток.

Если животное погибло или человек распространял призывы к насилию над животными – это нарушение уголовного кодекса. Наказывается ограничением свободы от 1 до 3 лет или лишение свободы на срок 2 до 3 с исключением животного. Те же действия в присутствии несовершеннолетнего, от 3 до 5 лет. Убийство с особой жестокостью карается лишением свободы от 5 до 8 лет.

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