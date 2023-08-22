В Днепре несколько десятков домов остались без воды: почему и адреса

Сегодня, 22 августа, в Днепре десятки домов остались без воды.
Причина – проведение аварийных работ.
Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».
Так, прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить после завершения работ.
Напомним, ранее мы писали, что сегодня на некоторых улицах Днепра отключат свет на 10 часов: причина и адреса.
Читайте также:
Автор:
В Новомосковском районе на Днепропетровщине есть необычное озеро – Соленый…
Присмотритесь к фото!
Каждый может сделать яркие патриотические фото!
Курьезная история произошла в Никополе.
В Новомосковском районе на Днепропетровщине есть необычное озеро – Соленый лиман. Для области, где нет моря такой внутренний водоем – настоящее чудо. Сюда регулярно ездят за лечебной грязью и проходят лечение минеральными водами.
Присмотритесь к фото!
До конца года Новомосковск должен быть переименован. В настоящее время горожане предлагают новые варианты названия города. Несмотря на то, что Сичеслав лидировал во всех голосованиях, населенный пункт так не назовут.
Каждый может сделать яркие патриотические фото!
Курьезная история произошла в Никополе.
В Днепре полным ходом идет строительство многофункционального комплекса Mayak. Башня в 32 этажа будет располагаться на 4-х этажном стилобате. В здании будут как жилые квартиры, так и коммерческие площади. Он станет одним из самых высоких зданий Днепра. До строительства комплекса…
Стая собак в парке Глобы кошмарит горожан.
Нужна ваша помощь!
Эпопея с девушкой в черном, стоящем посреди Европейской площади, продолжается. В этой истории появился новый персонаж.
Сезон консервации в самом разгаре – жители Днепра покупают овощи и фрукты и делают заготовки на зиму.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!