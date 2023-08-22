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В Днепре несколько десятков домов остались без воды: почему и адреса

Сегодня 12:57
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Сделайте дома запасы воды!

Новости Днепра про В Днепре несколько десятков домов остались без воды: почему и адреса

Сегодня, 22 августа, в Днепре десятки домов остались без воды.

Причина – проведение аварийных работ.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Так, прекращено водоснабжение:

  • пер. Хорольский,
  • ул. Хорольская,
  • ул. Н. Алексеенко, 100,106,
  • ул. Рабочая, 25, 25А, 25Б, 59, 65,
  • ул. Титова, 23, 27, 30,
  • просп. О. Поля, 104-110,
  • ул. А. Шепарда, 13, 15, 15А,
  • ул. Н. Победы, 110-120,
  • ул. Степная (Новоалександровка),
  • ул. Днепровская (Новоалександровка),
  • ул. Железнодорожная (Новоалександровка),
  • ул. Соловьиная (Новоалександровка).

Водоснабжение обещают возобновить после завершения работ.

Напомним, ранее мы писали, что сегодня на некоторых улицах Днепра отключат свет на 10 часов: причина и адреса.

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