В Днепре несколько десятков домов остались без воды: почему и адреса

Напомним, ранее мы писали, что сегодня на некоторых улицах Днепра отключат свет на 10 часов: причина и адреса.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Сегодня, 22 августа, в Днепре десятки домов остались без воды.

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