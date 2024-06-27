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В Днепре неравнодушные люди спасли раритетный дорожный знак

Сегодня 15:35
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Раритетный дорожный знак обнаружили на проспекте Мазепы.

Новости Днепра про В Днепре неравнодушные люди спасли раритетный дорожный знак

В Технический музей «Машины Времени» попал раритетный дорожный знак. Как сообщили в учреждении, местный житель Константин Пироженко написал письмо на электронную почту музею и рассказал о забытом знаке «Дать дорогу».

В письме мужчина отметил, что этот 40-летний знак завис над стихийным рынком в районе улицы Киевской и угрожал упасть на головы покупателям.

Поскольку дорожный знак давно перестал выполнять свои функции, мы обратились в КП «Транспортная инфраструктура города» Днепровского городского совета с просьбой его демонтировать и передать музею «Машины Времени», — говорится в сообщении музея.

Музейщики призывают днепрян извещать о таких интересных артефактах перед тем, как уничтожать их или выбрасывать на свалку. Возможно, какая-то неприметная с первого взгляда вещь может стать музейным экспонатом.

Ваша информация будет мгновенно обработана, возможно, вы спасете важный предмет для будущего поколения! Напоминаю, что буквально две недели назад был подобран уникальный макет автомобиля в масштабе 1:5 у мусорного бака, его происхождение еще выясняется, — отметили в музее.

Новости Днепра про В Днепре неравнодушные люди спасли раритетный дорожный знак

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