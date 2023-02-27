В Днепре некоторые жители снова остались без воды: причина и адреса

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с проведением аварийных работ по бул. Славы, 7 и ул. Набережная, 56 (поселок Новоалександровка) прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.
Кроме того, аварийные работы проводятся на ПНС по ул. Василия Тютюнника, 11. Поэтому прекращено водоснабжение этого дома.
Водоснабжение также будет возобновлено в течение дня.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре коммунальщики рассказали, что ни в коем случае нельзя смывать в унитаз.
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