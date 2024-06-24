В Днепре некоторые улицы останутся без света почти на весь день: адреса

На нескольких улицах Днепра света не будет с утра до вечера.

Об этом идет речь на официальном сайте частной энергетической компании ЦЭК.

В связи с проведением плановых работ будет прекращено электроснабжение с 08:00 до 18:00 по адресу:

ул. Братьев Воробьев: 56-А, 58;

ул. Павла Чубинского: 4-А, 6-А;

бульв. Звездный: 1, 1-Д, 3;

пров. Звездный: 1;

туп. Запорожский: 1, 5;

ул. Шинная: 21.

Также, в социальных сетях Укрэнерго сообщили о применении почасовых отключений 24 июня с 00:00 до 24:00, а с 19:00 до 23:00 объем ограничения будет больше.

Причина – рост потребления в начале рабочей недели и сложная ситуация в энергосистеме после массированных атак россиян, — отметили в компании.

Подробнее о графиках отключений света можно узнать на сайте ДТЭК или ЦЭК.

Кроме того, из-за отключения света возникли проблемы с водой на ряде улиц Днепра.

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