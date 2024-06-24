В Днепре некоторые улицы останутся без света почти на весь день: адреса

Об этом идет речь на официальном сайте частной энергетической компании ЦЭК.
В связи с проведением плановых работ будет прекращено электроснабжение с 08:00 до 18:00 по адресу:
Также, в социальных сетях Укрэнерго сообщили о применении почасовых отключений 24 июня с 00:00 до 24:00, а с 19:00 до 23:00 объем ограничения будет больше.
Причина – рост потребления в начале рабочей недели и сложная ситуация в энергосистеме после массированных атак россиян, — отметили в компании.
Подробнее о графиках отключений света можно узнать на сайте ДТЭК или ЦЭК.
Кроме того, из-за отключения света возникли проблемы с водой на ряде улиц Днепра.
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