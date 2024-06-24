Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре некоторые улицы останутся без света почти на весь день: адреса

Сегодня 07:35
просмотров

На нескольких улицах Днепра света не будет с утра до вечера.

Новости Днепра про В Днепре некоторые улицы останутся без света почти на весь день: адреса

Об этом идет речь на официальном сайте частной энергетической компании ЦЭК.

В связи с проведением плановых работ будет прекращено электроснабжение с 08:00 до 18:00 по адресу:

  • ул. Братьев Воробьев: 56-А, 58;
  • ул. Павла Чубинского: 4-А, 6-А;
  • бульв. Звездный: 1, 1-Д, 3;
  • пров. Звездный: 1;
  • туп. Запорожский: 1, 5;
  • ул. Шинная: 21.

Также, в социальных сетях Укрэнерго сообщили о применении почасовых отключений 24 июня с 00:00 до 24:00, а с 19:00 до 23:00 объем ограничения будет больше.

Причина – рост потребления в начале рабочей недели и сложная ситуация в энергосистеме после массированных атак россиян, — отметили в компании.

Подробнее о графиках отключений света можно узнать на сайте ДТЭК или ЦЭК.

Кроме того, из-за отключения света возникли проблемы с водой на ряде улиц Днепра.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре некоторые улицы останутся без света почти на весь день: адресаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре некоторые улицы останутся без света почти на весь день: адресаРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Пловец из Днепра завоевал «бронзу» на Чемпионате Европы.
    Новости Днепра
    Сегодня 08:20
    Пловец из Днепра завоевал «бронзу» на Чемпионате Европы.

    Днепрянин Александр Желтяков вместе с тремя пловцами занял призовое место…

    В Днепре в Самарском районе горел дом: пострадал мужчина
    Новости Днепра
    Сегодня 07:03
    В Днепре в Самарском районе горел дом: пострадал мужчина

    В Днепре загорелся жилой дом.

    В Днепре из-за отключения света возникли проблемы с водой на ряде улиц: адреса
    Новости Днепра
    Сегодня 06:30
    В Днепре из-за отключения света возникли проблемы с водой на ряде улиц: адреса

    На некоторых улицах Днепра возникли проблемы с водоснабжением.

    В Днепре на левом берегу суши подавали с полуобнаженной девушки
    Новости Днепра
    Вчера 19:38
    В Днепре на левом берегу суши подавали с полуобнаженной девушки

    В Днепре местные блоггеры решили провести необычную промоакцию.

    Последние новости

    Пловец из Днепра завоевал «бронзу» на Чемпионате Европы.
    Пловец из Днепра завоевал «бронзу» на Чемпионате Европы.

    Днепрянин Александр Желтяков вместе с тремя пловцами занял призовое место на взрослом Чемпионате Европы по плаванию.

    Сегодня 08:20
    1
    просмотров
    В Днепре в Самарском районе горел дом: пострадал мужчина
    В Днепре в Самарском районе горел дом: пострадал мужчина

    В Днепре загорелся жилой дом.

    Сегодня 07:03
    3
    просмотров
    В Днепре из-за отключения света возникли проблемы с водой на ряде улиц: адреса
    В Днепре из-за отключения света возникли проблемы с водой на ряде улиц: адреса

    На некоторых улицах Днепра возникли проблемы с водоснабжением.

    Сегодня 06:30
    2
    просмотров
    Погода на 24 июня: в Днепре будет облачно
    Погода на 24 июня: в Днепре будет облачно

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    2
    просмотров
    Тело было в чемодане, позже труп залили бетоном: в Кривом Роге вынесли подозрение матери погибшей девочки
    Тело было в чемодане, позже труп залили бетоном: в Кривом Роге вынесли подозрение матери погибшей девочки

    Полицейские раскрыли это циничное и жестокое преступление, несмотря на то, что женщина пыталась запутать следствие.

    Вчера 21:17
    5
    просмотров
    В Днепре на левом берегу суши подавали с полуобнаженной девушки
    В Днепре на левом берегу суши подавали с полуобнаженной девушки

    В Днепре местные блоггеры решили провести необычную промоакцию.

    Вчера 19:38
    5
    просмотров
    Изуродованные дома и магазин: враг целый день бил по населенным пунктам Никопольщины
    Изуродованные дома и магазин: враг целый день бил по населенным пунктам Никопольщины

    Сегодня враг снова обстреливал населенные пункты Никопольщины.

    Вчера 19:08
    4
    просмотров
    В Днепре на улице Больничной потушили пожар в жилом доме
    В Днепре на улице Больничной потушили пожар в жилом доме

    Сегодня в Днепре произошел пожар в жилом доме.

    Вчера 17:08
    4
    просмотров
    Смертельное ДТП в Днепре: мотоцикл Honda вылетел на железнодорожный путь
    Смертельное ДТП в Днепре: мотоцикл Honda вылетел на железнодорожный путь

    В Днепре вчера, 22 июня, произошло смертельное ДТП.

    Вчера 15:59
    3
    просмотров
    Что нужно сборной Украины для выхода из группы на Евро-2024: все возможные варианты
    Что нужно сборной Украины для выхода из группы на Евро-2024: все возможные варианты

    После вчерашней победы бельгийцев у всех команд в группе Е по 3 очка.

    Вчера 13:30
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх