В Днепре некоторые троллейбусы и трамваи изменили или остановили движение: подробности

В Днепре из-за отключения света некоторые трамваи и троллейбусы сменили или остановили движение.
Так, троллейбусы №14 приостановили движение, а трамвайный маршрут №11 курсирует по улице Исполкомовской.
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
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