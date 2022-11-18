В Днепре некоторые троллейбусы и трамваи изменили или остановили движение: подробности

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Так, троллейбусы №14 приостановили движение, а трамвайный маршрут №11 курсирует по улице Исполкомовской.

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