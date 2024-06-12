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  • В Днепре некоторые троллейбусы, трамваи и автобусы будут три недели ездить иначе: новая схема движения

В Днепре некоторые троллейбусы, трамваи и автобусы будут три недели ездить иначе: новая схема движения

Сегодня 17:10
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В Днепре из-за ремонтных работ на углу проспекта Леси Украинки и улицы Степана Бандеры транспорт будет курсировать иначе.

Новости Днепра про В Днепре некоторые троллейбусы, трамваи и автобусы будут три недели ездить иначе: новая схема движения

С 15 июня по 8 июля 2024 года будут внесены изменения в работу маршрутов общественного транспорта. Планируются ремонтные работы на углу проспекта Леси Украинки и улицы Степана Бандеры.

Транспорт, курсирующий через эти улицы изменит схему движения:

— троллейбусы №4 в направлении станции метро «Металлургов» будут курсировать через просп. Леси Украинки – ул. Степана Бандеры – просп. Дмитрия Яворницкого – ул. 128-й Бригады Теробороны и дальше по своему маршруту, в направлении пл. Соборной без изменений;

— троллейбусы №5 будут курсировать по просп. Леси Украинки без заезда на просп. Дмитрия Яворницкого;

— трамваи №17 приостановят движение;

— трамваи №5, №12 будут курсировать на бульв. Батальона Днепр с заездом по ул. Николая Руденко;

— трамваи №14 от Железнодорожного вокзала будут курсировать через ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки – ул. Владимира Антоновича и дальше по своему маршруту. Будет введена временная остановка на ул. Степана Бандеры для возможности пересадки пассажиров на другие маршруты электротранспорта;

— автобусы №73 в направлении железнодорожного вокзала будут объезжать по схеме просп. Леси Украинки – бульв. Батальона Днепр – ул. Владимира Антоновича – ул. Философская – просп. Леси Украинки, дальше – по маршруту. В обратном направлении – без изменений;

— автобусы №155 в направлении железнодорожного вокзала будут двигаться по схеме ул. Степана Бандеры – ул. Владимира Антоновича – бульв. Батальона Днепр – просп. Леси Украинки – ул. Степана Бандеры, далее – по маршруту. В обратном направлении – по обычному маршруту.

Работы продлятся в несколько этапов, полностью планируют завершить до 27 августа. О дальнейших изменениях обещают известить дополнительно.

Для автотранспорта будет перекрыто движение через перекресток:

– по просп. Леси Украинки в направлении ул. Рабочей;
– по ул. Степана Бандеры в направлении просп. Дмитрия Яворницкого.

Автомобилисты смогут объехать место выполнения работ по близлежащим улицам.

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Новости Днепра про В Днепре некоторые троллейбусы, трамваи и автобусы будут три недели ездить иначе: новая схема движенияУкраїнська Новости Днепра про В Днепре некоторые троллейбусы, трамваи и автобусы будут три недели ездить иначе: новая схема движенияРусский

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