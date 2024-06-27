В Днепре некоторые трамваи с 29 июня несколько дней будут курсировать по измененному маршруту

Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».
Изменения в движении произойдут в связи с ремонтом колеи на перекрестке Донецкое шоссе – проспект Мира.
Работы на колеи начнутся с 09:00 29 июня и продлятся до 19:00 30 июня. А также будут асфальтировать проезжую часть 1-2 июля.
Поэтому с 29 июня по 2 июля трамваи №18 и №19 будут курсировать по сокращенному маршруту до улицы Передовой без заезда на ж/м Левобережный-3.
Учитывайте эту информацию перед планированием поездок.
Администрация приносит извинения за временные неудобства. Мы работаем для безопасности, надежности и повышения качества перевозок, — написали в публикации предприятия.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре перекроют одну из центральных улиц почти на 4 месяца.
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