В Днепре некоторые горожане могут получить помощь от ООН: подробности

Как сообщили в пресс-службе городского совета, размер денежной помощи от ООН составляет 2 200 гривен в месяц. Она выплачивается сразу за три месяца (6600 гривен) одним платежом через центры Western Union или отделения банков-партнеров.
Что нужно сделать, чтобы получить помощь
Нужно обратиться в управление социальной защиты населения. При себе иметь паспорт, идентификационный номер, свидетельство о рождении ребенка. Также – телефон, на который придет смс со ссылкой на официальный сайт ООН. Через него подается заявка на получение денег. Поданное заявление рассматривается в течение 14 дней. После этого поступает сообщение о его принятии и получении денежного перевода.
Подать заявку и получить денежную помощь от ООН могут все одинокие матери, проживающие в Днепре.
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Александра Лучка
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