В Днепре недалеко от яхт-клуба Сич не разминулись 120 маршрутка и автомобиль

В Днепре возле яхт-клуба Сич не разминулись 120 маршрутка и легковушка.

В четверг, 4 апреля, на Победе произошло ДТП, сообщает Dnepr.info.

Недалеко от яхт-клуба Сич не разминулись маршрутка №120 и легковушка. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

На место ДТП была вызвана патрульная полиция. Инспекторы документируют аварию и разбираются в обстоятельствах происшествия.

Движение не затруднено, но часть дороги перекрыли.

Напомним, в Днепре на неделю совсем перекроют движение по улице Богдана Хмельницкого.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: