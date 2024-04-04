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В Днепре недалеко от яхт-клуба Сич не разминулись 120 маршрутка и автомобиль

Сегодня 17:27
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В Днепре возле яхт-клуба Сич не разминулись 120 маршрутка и легковушка.

Новости Днепра про В Днепре недалеко от яхт-клуба Сич не разминулись 120 маршрутка и автомобиль

В четверг, 4 апреля, на Победе произошло ДТП, сообщает Dnepr.info.

Недалеко от яхт-клуба Сич не разминулись маршрутка №120 и легковушка. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

На место ДТП была вызвана патрульная полиция. Инспекторы документируют аварию и разбираются в обстоятельствах происшествия.

Движение не затруднено, но часть дороги перекрыли.

Новости Днепра про В Днепре недалеко от яхт-клуба Сич не разминулись 120 маршрутка и автомобиль

Новости Днепра про В Днепре недалеко от яхт-клуба Сич не разминулись 120 маршрутка и автомобиль

Напомним, в Днепре на неделю совсем перекроют движение по улице Богдана Хмельницкого.

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