В Днепре недалеко от яхт-клуба Сич не разминулись 120 маршрутка и автомобиль

В четверг, 4 апреля, на Победе произошло ДТП, сообщает Dnepr.info.
Недалеко от яхт-клуба Сич не разминулись маршрутка №120 и легковушка. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
На место ДТП была вызвана патрульная полиция. Инспекторы документируют аварию и разбираются в обстоятельствах происшествия.
Движение не затруднено, но часть дороги перекрыли.
Напомним, в Днепре на неделю совсем перекроют движение по улице Богдана Хмельницкого.
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