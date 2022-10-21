В Днепре недалеко от ТРЦ «Приозерный» ДТП: движение затруднено

Будьте внимательны!

Сегодня, 21 октября, в Днепре на перекрестке улиц Степана Бандеры и Староказацкой, недалеко от ТРЦ «Приозерный», произошла авария: там столкнулись ВАЗ и Toyota.

Об этом сообщает Dnepr.info.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Но движение транспорта в этом месте затруднено.

Учитывайте эту информацию!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре дерево упало на легковые автомобили.

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