В Днепре неадекватный мужчина бросается на детей

В Днепре неадекватный мужчина бросается на прохожих.

Как рассказала местная жительница Юлия, в районе улицы Гули Королевой, неизвестный мужчина бросается на людей и детей. Женщина и сама едва не пала жертвой его нападения.

Ходит он в районе детского городка. Местные жители отмечают, что это не одиночный случай. Ранее этот же мужчина был замечен на конечной остановке 57-го маршрута.

Как рассказал днепрянин Сергей, он сделал замечание мужчине, который копался в помойке. Тот отреагировал с агрессией и взял кирпич и вошел в автобус. Сергей едва успокоил дебошира.

Жители отмечают, что если накричать на этого дебошира, то он успокоится, но лучше вызвать полицейских. Если вы живете в этом районе, будьте осторожны.

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