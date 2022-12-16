В Днепре не работают большинство светофоров

В Днепре из-за отсутствия питания отключено большинство светофорных объектов. Чтобы избежать аварийных ситуаций, на некоторые перекрестки выйдут регулировщики патрульной полиции.
Кроме того, водителей призывают соблюдать сигналы регулировщика, а в случаях его отсутствия – знаки приоритетности, которые расположены непосредственно на перекрестке. Также в это время важно снизить скорость при подъезде к перекрестку и соблюдать правила рядности и знаки направления движения по полосам.
Пожалуйста, будьте внимательны, ведь от этого зависит ваше здоровье и жизнь.
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