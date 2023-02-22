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В Днепре не переименовали улицу Маршала Малиновского

Сегодня 14:59
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В Днепре отложили переименование улицы Маршала Малиновского.

Новости Днепра про В Днепре не переименовали улицу Маршала Малиновского

22 февраля на сессии горсовета приняли решение о переименовании 26 улиц.

Теперь ул. 8 Марта называется ул. Роблена; ул. Василия Жуковского – ул. Левка Лукьяненко; ул. Громовая – ул. Дмитрия Скоробогатова.

Ранее на сайте горсовета публиковали список улиц-кандидаток на переименование с новыми названиями. Среди них была улица Маршала Малиновского, которая должна была стать Набережной Новой Армии. Впрочем, в окончательном решении ее нет.

Скорее всего, этот вопрос был отправлен на доработку. Отметим, что переименованием улиц занимаются краеведы и историки.

Новости Днепра про В Днепре не переименовали улицу Маршала Малиновского

 

 

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