В Днепре не будет воды: кому следует сделать запасы

В связи с проведением ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии на ул. Центральная, 7, что в поселке Партизанское.

Всю информацию об отключении света частной энергетической компанией ЦЭК можно найти в телеграмм-канале предприятия – https://t.me/cek_info.

По состоянию на 6 утра коммунальщики работают над ликвидацией повреждения на водопроводе по ул. Славы, 73. Приостановлено водоснабжение на ул. Славы, 63-99.

Водоснабжение будет восстановлено сразу после окончания работ.

Все повышающие насосные станции и насосно-фильтровальные станции работают в обычном режиме. Они полностью обеспечивают подачу воды в дома днепрян.

Напоминаем, если у вас возникли проблемы с водоснабжением или другими услугами, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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