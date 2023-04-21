В Днепре не будет воды: кому следует сделать запасы

Всю информацию об отключении света частной энергетической компанией ЦЭК можно найти в телеграмм-канале предприятия – https://t.me/cek_info.
По состоянию на 6 утра коммунальщики работают над ликвидацией повреждения на водопроводе по ул. Славы, 73. Приостановлено водоснабжение на ул. Славы, 63-99.
Водоснабжение будет восстановлено сразу после окончания работ.
Все повышающие насосные станции и насосно-фильтровальные станции работают в обычном режиме. Они полностью обеспечивают подачу воды в дома днепрян.
Напоминаем, если у вас возникли проблемы с водоснабжением или другими услугами, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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