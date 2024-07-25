В Днепре нашли мертвым пропавшего накануне известного активиста

Руководителя местного профсоюза Михаила Тонконогого обнаружили мертвым.

Председатель Соборного совета Днепра Артем Тимарев на своей Facebook-странице опубликовал трагическое известие — известного днепровского активиста Михаила Тонконого нашли мертвым.

Почивай с миром Миша… ты был яркой Личностью, — написал он в сообщении.

В комментариях к публикации на вопрос, был ли это несчастный случай или убийство, Тимарев ответил, что на теле Михаила обнаружили признаки насильственной смерти.

Работают криминалисты, предварительно есть признаки насильственной смерти, – написал он.

Кроме того, на своей странице в Facebook активист из Днепра Виталий Санжаков опубликовал видео, в котором доложил о смерти Михаила Тонконогого.

Пока нашли его (Михаила) машину и его тело. Его убили, убийцы задержаны – это все, что я могу сказать сейчас, – доложил Санжаков.

Редакция dnepr.info выражает соболезнования родным погибшего.

Заметим, что официальной информации до сих пор нет, следует ожидать комментария полиции.

Напомним, вчера мы писали, что Михаил Тонконогий уехал с места жительства 22 июля и после этого связь с ним исчезла. О его местонахождении не было известно, а в последний раз его автомобиль Skoda Octavia синего цвета видели на Слобожанском проспекте.

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