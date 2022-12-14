В Днепре нашли мертвым мужчину, которого искали более 4 месяцев

В тот день мужчина вышел из своего дома на проспекте Мира и пропал без вести.
Позже на улице Березинской обнаружили человеческий череп. Сегодня, 14 декабря, стало известно, что он принадлежит Роману.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.
В полиции сообщили, что фрагменты тела были обнаружены еще 2 октября. Но только сейчас благодаря экспертизе удалось установить личность погибшего.
Причину смерти устанавливают.
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