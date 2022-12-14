В Днепре нашли мертвым мужчину, которого искали более 4 месяцев

Со 2 августа в Днепре разыскивали 35-летнего Романа Чумичкина.

В тот день мужчина вышел из своего дома на проспекте Мира и пропал без вести.

Позже на улице Березинской обнаружили человеческий череп. Сегодня, 14 декабря, стало известно, что он принадлежит Роману.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.

В полиции сообщили, что фрагменты тела были обнаружены еще 2 октября. Но только сейчас благодаря экспертизе удалось установить личность погибшего.

Причину смерти устанавливают.

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