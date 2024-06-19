В Днепре нашли доказательства существования оборонных сооружений, которым почти 300 лет

300 лет назад на территории левого берега существовали военные укрепления.

На территории современного Амур-Нижнеднепровского района существовал Кодацкий редут.

Редутом называли укрепление, которое использовалось до 20 века для обороны. Оно было квадратным или многоугольным и размещалось в поле недалеко от населенных пунктов.

Доказательства существования укрепления на территории города были обнародованы в Facebook-сообществе «История древней Каменки». Само оборонительное сооружение не сохранилось, но на карте, которая датируется 1738, можно увидеть, что в пределах тогдашнего поселения, был Кодацкий редут.

А вот и наш редут, обозначенный буквой «К» на карте 1738 года. Он являлся одним из элементов в системе укреплений в нашем регионе. Интересно, что название он имел не Каменский, а Кодакский, – рассказали исследователи города.

Редут был квадратной формы 21 на 21 метр с удлиненными боковыми фронтами. Площадь редута – 760 кв.м. Площадь двора – 16 соток. Снаружи северный фронт с воротами достигал 33 метров, в то время как шедшие к Днепру боковые были 46 м (западный) и 40 м (восточный).

Внутри, с обеих сторон от входа, находилось шесть построек: 10 на 3 метра и 13 на 3 метра, и четыре небольших — примерно 3 на 2,5 м. Ширина профиля укрепления (ров и вал) равнялась 6,5 метрам. Поверх вала на бруствере, а также перед валом были установлены заостренные деревянные рогатки.

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