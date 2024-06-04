В Днепре нашествие змей: причина и опасны ли они

В Днепре в последнее время все чаще замечают змей.

По словам доцента кафедры всеобщей биологии и водных биоресурсов ДНУ им. Гончара Виктора Гассо, змеи активизировались в городе из-за существенного потепления. Их встречают на Монастырском острове, Набережной и других местах, находящихся у воды. Чаще всего жители могут увидеть два вида пресмыкающихся: водяного ужа и степную гадюку.

«Резко потеплело, змеи вышли из зимовки. То, что можно видеть на Днепре, на берегу сейчас, это большие змеи без желтых пятен — водяные ужи. Сейчас у них спаривания, их много, они активны», — рассказал Виктор Гассо, сообщает «Суспільне».

Он добавил, что водяные ужи не кусаются и бояться их не стоит. А вот укус степной гадюки, живущей в лесной полосе на левобережье Днепропетровщины, опасен для человека.

Виктор Гассо говорит, что первыми гадюки не нападают, однако могут защищаться. Если вы увидели такую ​​змею, не трогайте ее и будьте на безопасном расстоянии – 50 метров и больше. Вызовите спасателей, которые отнесут пресмыкающееся в безопасное место.

Ученый также отметил, что степная змея занесена в Красную книгу Украины, поэтому убивать ее не стоит.

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