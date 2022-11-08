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В Днепре напомнили, сколько нужно платить за воду и ее доставку

Сегодня 18:35
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В КП "Днепрводоканал" напомнили, сколько должны платить днепряне за воду.

Новости Днепра про В Днепре напомнили, сколько нужно платить за воду и ее доставку

Согласно постановлению НКРЭКУ №2848 от 22 декабря 2021 года горожане должны платить:

  • за услуги централизованного водоснабжения (с НДС) – 18,16 грн;
  • за услуги централизованного водоотведения (с НДС) – 13,20 грн.

Также не забывайте, что отдельно в платежках есть плата за абонентское обслуживание (т.е. доставку воды).

Государственный сектор:

1. Для лицевых счетов (с общедомовым прибором учета):

  • водоотвод – 18,25 грн;
  • водоснабжение – 20,26 грн.

2. Для лицевых счетов (без общедомового прибора учета):

  • водоснабжение – 19,18 грн;
  • водоотвод – 18,25 грн.

Частный сектор:

  • водоснабжение (с прибором учета) – 27,26 грн;
  • водоснабжение без прибора учета – 19,18;
  • водоотвод –18,25 грн.

Напомним, ранее мы писали, что жители Соборного района сегодня остались без воды: подробности.

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