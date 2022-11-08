В Днепре напомнили, сколько нужно платить за воду и ее доставку

Напомним, ранее мы писали, что жители Соборного района сегодня остались без воды: подробности.

Также не забывайте, что отдельно в платежках есть плата за абонентское обслуживание (т.е. доставку воды).

В КП "Днепрводоканал" напомнили, сколько должны платить днепряне за воду.

Сегодня в Днепре на улице Рабочей произошел странный инцидент.

В Украине продолжают дорожать все молочные продукты на фоне роста…

В Днепре продолжают дорожать молочные продукты: на сколько повысились цены В Украине продолжают дорожать все молочные продукты на фоне роста закупочных цен на молоко от промышленных хозяйств. Это касается и Днепра. В начале ноября супермаркеты обновили цены на сливочное масло, сыры, сметану и остальную молочку. просмотров

Чайная-рюмочная и столовая для спортсменов: история дома Андриевских в Днепре На углу улицы Фабра находится старинный дом. Более ста лет назад он считался одним из самых престижных в тогдашнем Днепре. просмотров