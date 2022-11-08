В Днепре напомнили, сколько нужно платить за воду и ее доставку

Согласно постановлению НКРЭКУ №2848 от 22 декабря 2021 года горожане должны платить:
Также не забывайте, что отдельно в платежках есть плата за абонентское обслуживание (т.е. доставку воды).
Государственный сектор:
1. Для лицевых счетов (с общедомовым прибором учета):
2. Для лицевых счетов (без общедомового прибора учета):
Частный сектор:
Напомним, ранее мы писали, что жители Соборного района сегодня остались без воды: подробности.
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