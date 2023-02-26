В Днепре наконец-то появился McDonald’s, но есть один нюанс

В Днепре ждут возвращения McDonald's с тех пор, как в феврале рестораны закрылись из-за полномасштабной войны. Фанаты бургеров и картофеля фри готовы ехать в другие города, лишь бы только попробовать любимое меню. Однако теперь это совсем не обязательно.

McDonald’s наконец-то появился и в Днепре. Однако есть один важный нюанс — фаст-фуд продается не в заведении, а в супермаркете города на Генерала Пушкина. Соответствующие фото распространили в сети.

Выбор, к сожалению, не очень разнообразен. Днепрянам предлагают приобрести «Биг Мак» и больше ничего. Цены тоже кусаются. Так, за гамбургер просят 170 гривен, когда в официальных ресторанах цена за него не превышает 101 гривну (до войны такой «деликатес» стоил вовсе 69 гривен).

Кто является автором такой бизнес-идеи, пока неизвестно.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: