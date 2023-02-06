В Днепре над рекой зависла огромная красная Луна

Мы решили сфотографировать для вас это явление. Выглядит очень таинственно.
Лунный свет освещает улицы города так, что не нужны даже и фонарики.
Отметим, вчера, 5 февраля, Луна находилась в полнолуние. С 6 по 19 февраля Луна начнет спадать. В это время небесное тело начинает постепенно уменьшаться и становится похожим по форме на букву С. Цикл спадающей Луны связан с проверкой собственных ресурсов и окружающего пространства. Если вы давно планировали разобраться с гардеробом или избавиться от ненужных бумаг, сейчас для этого самое время. Полезно заняться самоанализом: структурировать мнения, обратить внимание на чувства и подумать о будущем. Кроме того, спадающие дни Луны считают наиболее удачными, чтобы сесть на диету и избавиться от вредных привычек.
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