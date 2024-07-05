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  • В Днепре начали второй этап ремонта на просп. Леси Украинки: есть изменения в работе транспорта

В Днепре начали второй этап ремонта на просп. Леси Украинки: есть изменения в работе транспорта

Сегодня 11:34
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В Днепре снова автобусы, трамваи и троллейбусы, курсирующие через центр, будут ходить по-другому.

Новости Днепра про В Днепре начали второй этап ремонта на просп. Леси Украинки: есть изменения в работе транспорта

Это связано со стартом второго этапа ремонта на пересечении просп. Леси Украинки и ул. Степана Бандеры снова есть изменения в движении общественного транспорта. Работы длятся в несколько этапов. Полностью их планируется завершить до 27 августа.

Об этом сообщили в департаменте транспорта.

Так, 6 и 7 июля меняется движение такого общественного транспорта:

  • автобусы №40 и №109 в направлении Железнодорожного вокзала будут следовать по схеме: ул. Святослава Храброго – ул. Андрея Фабра – ул. Староказацкая – ул. Степана Бандеры, далее – по маршруту;
  • автобусы №32, №32К, №33 в направлении Железнодорожного вокзала будут двигаться по схеме: просп. Александра Поля – просп. Леси Украинки – ул. Андрея Фабра – ул. Староказацкая – ул. Степана Бандеры, далее – по маршруту;
  • автобус №155 в направлении Железнодорожного вокзала будет курсировать по ул. Степана Бандеры – ул. Владимира Антоновича – ул. Философская – просп. Леси Украинки – пер. Сечевой – пл. Вокзальная;
  • автобусы №73 в направлении Железнодорожного вокзала продолжат объезжать по схеме просп. Леси Украинки – бульв. Батальона Днепр – ул. Владимира Антоновича – ул. Философская – просп. Леси Украинки, далее – по маршруту;
  • трамваи и троллейбусы продолжат курсировать по ранее опубликованным схемам объезда по ссылке.

Также будет перекрыто движение автотранспорта через перекресток:

  • по просп. Леси Украинки в направлении ул. Рабочей и поворот на ул. Степана Бандеры;
  • на ул. Степана Бандеры в направлении просп. Дмитрия Яворницкого.

С 8 июля по 2 августа 2024 года с изменениями будут ходить следующие маршруты:

  • автобусы №32, №32К, №33, №40, №87Б, №109, №155 в направлении от Железнодорожного вокзала будут объезжать по схеме: ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки – ул. Философская – просп. Леси Украинки, далее – по маршруту;
  • автобус №155 в направлении Железнодорожного вокзала будет двигаться по схеме ул. Степана Бандеры – ул. Владимира Антоновича – бульв. Батальона Днепр – просп. Леси Украинки – ул. Степана Бандеры, далее – по маршруту;
  • автобус №73 в направлении Железнодорожного вокзала продолжат объезжать по схеме просп. Леси Украинки – бульв. Батальона Днепр – ул. Владимира Антоновича – ул. Философская – просп. Леси Украинки, далее – по маршруту;
  • троллейбус №4 в направлении станции метро «Металлургов» будет курсировать через просп. Леси Украинки – ул. Степана Бандеры – просп. Дмитрия Яворницкого – ул. 128-й Бригады Теробороны;
  • троллейбус №5 от просп. Александра Поля будет курсировать по ул. Андрея Фабра и просп. Дмитрия Яворницкого до Железнодорожного вокзала;
  • троллейбус «Б» будет курсировать в объезд через ул. Философскую;
  • трамвай №5 в направлении ж/м Западный будет курсировать через ул. Степана Бандеры – пл. Старомостова – Железнодорожный вокзал – ул. 128-й Бригады Теробороны;
  • трамваи №12, №17 от пл. Старомостовой будут курсировать через Железнодорожный вокзал – ул. 128-й Бригады Теробороны – ул. Владимир Антонович.

Также, для удобства пассажиров, в схему трамвайных маршрутов №5, №12 и №17 будет введена временная остановка «ул. Пастера», которая будет расположена на пересечении ул. Пастера и просп. Дмитрия Яворницкого. А трамвайный маршрут №14 возвращается к работе в штатном режиме.

Для автотранспорта будет перекрыто движение через перекресток:

  • по просп. Леси Украинки в направлении ул. Рабочей;
  • на ул. Степана Бандеры в обоих направлениях;
  • левый поворот с просп. Леси Украинки на ул. Степана Бандеры.

Автомобилисты смогут объехать место выполнения работ по близлежащим улицам.

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