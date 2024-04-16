В Днепре начали ремонт пешеходного моста на Монастырский остров

Пока будут ремонтировать только лестницу.

Лестницу, ведущую на пешеходный мост на Монастырский остров, которую построили 17 лет назад, начали ремонтировать на этой неделе. По сообщению департамента благоустройства и инфраструктуры, это сооружение популярно среди жителей и гостей города.

За день тысячи людей проходят по этой лестнице, направляясь на прогулку по Монастырскому острову.

Деревянная лестница, построенная еще в 2007 году, каждый год нуждалась в замене, поэтому в этом году мы выбрали композитный материал для их ремонта, что продлит их эксплуатацию, — говорится в сообщении на Facebook-странице департамента.

В планах сначала демонтировать старую лестницу, очистить и покрасить металлические конструкции под ней.

После демонтажа старой лестницы начнутся работы по очистке и покраске металлических конструкций. Общая площадь лестницы около 180 м2. Пожалуйста, имейте в виду, что часть лестницы на время выполнения работ будет временно перекрыта! — отмечают коммунальщики.

Как долго будет продолжаться ремонт, пока не уточняют.

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