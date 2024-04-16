В Днепре начали ремонт пешеходного моста на Монастырский остров

Лестницу, ведущую на пешеходный мост на Монастырский остров, которую построили 17 лет назад, начали ремонтировать на этой неделе. По сообщению департамента благоустройства и инфраструктуры, это сооружение популярно среди жителей и гостей города.
За день тысячи людей проходят по этой лестнице, направляясь на прогулку по Монастырскому острову.
Деревянная лестница, построенная еще в 2007 году, каждый год нуждалась в замене, поэтому в этом году мы выбрали композитный материал для их ремонта, что продлит их эксплуатацию, — говорится в сообщении на Facebook-странице департамента.
В планах сначала демонтировать старую лестницу, очистить и покрасить металлические конструкции под ней.
После демонтажа старой лестницы начнутся работы по очистке и покраске металлических конструкций. Общая площадь лестницы около 180 м2. Пожалуйста, имейте в виду, что часть лестницы на время выполнения работ будет временно перекрыта! — отмечают коммунальщики.
Как долго будет продолжаться ремонт, пока не уточняют.
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