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В Днепре начали ремонт пешеходного моста на Монастырский остров

Сегодня 10:26
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Пока будут ремонтировать только лестницу.

Новости Днепра про В Днепре начали ремонт пешеходного моста на Монастырский остров

Лестницу, ведущую на пешеходный мост на Монастырский остров, которую построили 17 лет назад, начали ремонтировать на этой неделе. По сообщению департамента благоустройства и инфраструктуры, это сооружение популярно среди жителей и гостей города.

За день тысячи людей проходят по этой лестнице, направляясь на прогулку по Монастырскому острову.

Деревянная лестница, построенная еще в 2007 году, каждый год нуждалась в замене, поэтому в этом году мы выбрали композитный материал для их ремонта, что продлит их эксплуатацию, — говорится в сообщении на Facebook-странице департамента.

В планах сначала демонтировать старую лестницу, очистить и покрасить металлические конструкции под ней.

После демонтажа старой лестницы начнутся работы по очистке и покраске металлических конструкций. Общая площадь лестницы около 180 м2. Пожалуйста, имейте в виду, что часть лестницы на время выполнения работ будет временно перекрыта! — отмечают коммунальщики.

Как долго будет продолжаться ремонт, пока не уточняют.

 

Новости Днепра про В Днепре начали ремонт пешеходного моста на Монастырский остров

Новости Днепра про В Днепре начали ремонт пешеходного моста на Монастырский остров

Новости Днепра про В Днепре начали ремонт пешеходного моста на Монастырский остров

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Новости Днепра про В Днепре начали ремонт пешеходного моста на Монастырский островУкраїнська Новости Днепра про В Днепре начали ремонт пешеходного моста на Монастырский островРусский

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