В Днепре начали прием анкет на изготовление ученических для первоклассников: куда обращаться

В Днепре родители первоклассников уже могут подать анкету на оформление ученических билетов.

Коммунальное предприятие «єДніпро» начал прием анкет для изготовления ученических для первоклассников. С ним все школьники могут бесплатно ездить в электротранспорте и скидкой 25% в автобусах. Льготы действуют и во время каникул.

Об этом сообщили в городском совете Днепра.

Как оформить ученический билет:

родителям нужно взять у классного руководителя бумажную анкету;

заполнить анкету и предоставить ее в учебное заведение вместе с фото ребенка;

получить готовый учащийся через 21 день в своем учебном заведении.

Родителей также просят своевременно предоставлять информацию в заведение и не допускать ошибок при заполнении анкеты.

«Поэтому чтобы каждый ребенок получил билет, мы просим ответственно относиться к заполнению всех необходимых данных. Также необходимо предоставить фото для учащегося. Оно должно быть на светлом фоне, без лишних предметов, в формате jpeg», — отметил директор КП «Цифровая трансформация и автоматизация информационных процессов города Днепр» Днепровского городского совета Артем Трапезников.

Он также добавил, что сейчас уже завершается кампания по перевыпуску ученических билетов для 5-х, 10-х классов.

По вопросам ученического билета, его получения или перевыпуска, можно обращаться на горячую линию КП «Днепр»: 067-876-94-49, 050-876-94-49, 063-876-94-94 с понедельника по четверг с 09: 00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: