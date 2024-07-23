В Днепре начали прием анкет на изготовление ученических для первоклассников: куда обращаться

Коммунальное предприятие «єДніпро» начал прием анкет для изготовления ученических для первоклассников. С ним все школьники могут бесплатно ездить в электротранспорте и скидкой 25% в автобусах. Льготы действуют и во время каникул.
Об этом сообщили в городском совете Днепра.
Как оформить ученический билет:
Родителей также просят своевременно предоставлять информацию в заведение и не допускать ошибок при заполнении анкеты.
«Поэтому чтобы каждый ребенок получил билет, мы просим ответственно относиться к заполнению всех необходимых данных. Также необходимо предоставить фото для учащегося. Оно должно быть на светлом фоне, без лишних предметов, в формате jpeg», — отметил директор КП «Цифровая трансформация и автоматизация информационных процессов города Днепр» Днепровского городского совета Артем Трапезников.
Он также добавил, что сейчас уже завершается кампания по перевыпуску ученических билетов для 5-х, 10-х классов.
По вопросам ученического билета, его получения или перевыпуска, можно обращаться на горячую линию КП «Днепр»: 067-876-94-49, 050-876-94-49, 063-876-94-94 с понедельника по четверг с 09: 00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45.
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