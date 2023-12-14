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  • В Днепре начали демонтаж двух подъездов дома №118 на Набережной Победы, в который попала ракета

В Днепре начали демонтаж двух подъездов дома №118 на Набережной Победы, в который попала ракета

Сегодня 14:13
просмотров

В Днепре приступили к демонтажу двух уничтоженных подъездов на ул. Набережная Победы, 118, куда 14 января попала российская ракета Х-22.

Новости Днепра про В Днепре начали демонтаж двух подъездов дома №118 на Набережной Победы, в который попала ракета

Напомним, этот теракт унес жизни 46 человек. Уничтожил несколько десятков квартир и еще десятки получили повреждения.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Подрядчики уже приступили к ограждению места работ.

Сейчас идет подготовительный период: мы огораживаем территорию и готовим ее под установку башенного крана. Помимо этого, усиливаем конструкции. Это продлится до марта. Затем начнем разбирать здание. Это очень кропотливая работа. Надо осторожно разобрать каждый кирпич, зачистить каждую деталь, а затем башенным краном спустить. Всего – более 1050 панелей. Это две секции подъездов, – рассказал представитель подрядной организации.

Новости Днепра про В Днепре начали демонтаж двух подъездов дома №118 на Набережной Победы, в который попала ракета

Новости Днепра про В Днепре начали демонтаж двух подъездов дома №118 на Набережной Победы, в который попала ракета

Отмечается, что проект демонтажа части дома №118 рассчитан на год, однако, по словам директора департамента жилищного хозяйства горсовета Сергея Файфера, этот процесс, возможно, завершится и раньше.

После демонтажа подрядчик должен привести в порядок фасадную часть дома и выполнить благоустройство территории.

Новости Днепра про В Днепре начали демонтаж двух подъездов дома №118 на Набережной Победы, в который попала ракета

Новости Днепра про В Днепре начали демонтаж двух подъездов дома №118 на Набережной Победы, в который попала ракета

Новости Днепра про В Днепре начали демонтаж двух подъездов дома №118 на Набережной Победы, в который попала ракета

Жителей квартир, расположенных рядом с этими подъездами, отселят. Это 42 квартиры. Им горсовет выделит компенсацию на съем жилья на период, пока будет идти демонтаж.

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Новости Днепра про В Днепре начали демонтаж двух подъездов дома №118 на Набережной Победы, в который попала ракетаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре начали демонтаж двух подъездов дома №118 на Набережной Победы, в который попала ракетаРусский

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