В Днепре начали демонтаж двух подъездов дома №118 на Набережной Победы, в который попала ракета

Напомним, этот теракт унес жизни 46 человек. Уничтожил несколько десятков квартир и еще десятки получили повреждения.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Подрядчики уже приступили к ограждению места работ.
Сейчас идет подготовительный период: мы огораживаем территорию и готовим ее под установку башенного крана. Помимо этого, усиливаем конструкции. Это продлится до марта. Затем начнем разбирать здание. Это очень кропотливая работа. Надо осторожно разобрать каждый кирпич, зачистить каждую деталь, а затем башенным краном спустить. Всего – более 1050 панелей. Это две секции подъездов, – рассказал представитель подрядной организации.
Отмечается, что проект демонтажа части дома №118 рассчитан на год, однако, по словам директора департамента жилищного хозяйства горсовета Сергея Файфера, этот процесс, возможно, завершится и раньше.
После демонтажа подрядчик должен привести в порядок фасадную часть дома и выполнить благоустройство территории.
Жителей квартир, расположенных рядом с этими подъездами, отселят. Это 42 квартиры. Им горсовет выделит компенсацию на съем жилья на период, пока будет идти демонтаж.
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