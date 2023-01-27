В Днепре набралось почти полтора миллиарда гривен долгов за отопление

Такие космические цифры озвучил заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.
По его словам, точная сумма составляет 1 миллиард 439 миллионов 892 тысяч гривен. Он отметил, что за отопление платит только 30% населения. Другие 70% наверняка считают, что из-за войны этих долгов как-то спишутся или произойдет что-то подобное, — написал он в своем Facebook.
По словам Лысенко, если долг будет увеличиваться, есть вероятность, что городские котельные отключат от газа, так как коммунальные предприятия не в состоянии платить за него.
Отключать котельные не будут КП, а организации, поставляющие им газ. На сегодняшний день сумма задолженности перед ними составляет 1 миллиард 215 380 000 тысяч. Простыми словами по долгу населения 1.4 млрд – долг за газ составляет 1.2 млрд, – уточнил Лысенко.
Поэтому он призывает горожан оплачивать свои счета.
Сейчас всем очень тяжело. Но тем не менее, призываю жителей города, активно начинать производить оплату за поставляемое тепло, — отметил Михаил Лысенко.
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