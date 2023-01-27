В Днепре набралось почти полтора миллиарда гривен долгов за отопление

Днепряне должны почти полтора миллиарда гривен за отопление.

Такие космические цифры озвучил заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.

По его словам, точная сумма составляет 1 миллиард 439 миллионов 892 тысяч гривен. Он отметил, что за отопление платит только 30% населения. Другие 70% наверняка считают, что из-за войны этих долгов как-то спишутся или произойдет что-то подобное, — написал он в своем Facebook.

По словам Лысенко, если долг будет увеличиваться, есть вероятность, что городские котельные отключат от газа, так как коммунальные предприятия не в состоянии платить за него.

Отключать котельные не будут КП, а организации, поставляющие им газ. На сегодняшний день сумма задолженности перед ними составляет 1 миллиард 215 380 000 тысяч. Простыми словами по долгу населения 1.4 млрд – долг за газ составляет 1.2 млрд, – уточнил Лысенко.

Поэтому он призывает горожан оплачивать свои счета.

Сейчас всем очень тяжело. Но тем не менее, призываю жителей города, активно начинать производить оплату за поставляемое тепло, — отметил Михаил Лысенко.

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