В Днепре на ж/м Тополь-2 произошел пожар возле гаражей: комментарий ГСЧС

Вчера вечером, 5 января, на жилом массиве Тополь-2 возле гаражей произошел пожар.

Вызов на линию «101» поступил в 16:42.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Спасатели оперативно прибыли на место, там они установили, что возгорание возникло внутри гаражного бокса.

Пожар локализовали в 16:55 и ликвидировали в 17:00. Огонь уничтожил бытовые принадлежности в гараже на площади 3 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К тушению возгорания привлекли 6 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

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