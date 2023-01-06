В Днепре на ж/м Тополь-2 произошел пожар возле гаражей: комментарий ГСЧС

Вызов на линию «101» поступил в 16:42.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Спасатели оперативно прибыли на место, там они установили, что возгорание возникло внутри гаражного бокса.
Пожар локализовали в 16:55 и ликвидировали в 17:00. Огонь уничтожил бытовые принадлежности в гараже на площади 3 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
К тушению возгорания привлекли 6 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
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