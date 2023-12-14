В Днепре на ж/м Победа-6 молодого пса оставили на цепи без еды и воды: ему ищут дом

В Днепре на жилом массиве Победа-6 неизвестные оставили собаку на цепи без еды и воды.
Как сообщают днепряне, ранее здесь (напротив тупика троллейбуса) была платная парковка, но около недели назад ее закрыли. На этом месте оставили молодого пса, привязанного на полутораметровую цепь.
Ни еды, ни воды. Только металлическая коробка, в которой пес «спит», – отмечают неравнодушные горожане.
Они подкармливают животное, но ему нужен дом.
Прошу огласки, может, кто-то и возьмет себе верного друга, — надеются днепряне.
Не будьте равнодушными – подарите песику шанс на счастливую жизнь!
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Александра Лучка
Автор:
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