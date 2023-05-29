В Днепре на ж/м Парус мужчина выпал из окна 6-го этажа: комментарий полиции

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 28-летний мужчина прыгнул с Центрального моста в реку и выжил.

Как сообщили журналисту dnepr.info , по данному факту открыто производство по ст. 115 с отметкой самоубийство.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Там 56-летний мужчина выпал из окна шестого этажа. Он погиб.

В каждом районе Днепра насчитывается несколько парков и скверов. Все…

Обзор парков и скверов Индустриального района Днепра: место для велопрогулки, пляж и сквер для детей (ПЕРЕЧЕНЬ) В каждом районе Днепра насчитывается несколько парков и скверов. Все они в разном состоянии, в них доступны разнообразные развлечения. В одни парки горожане идут за тишиной и пением птиц, в другие – для того, чтобы дети развлекались на спортивных и… просмотров

В каком состоянии жители Днепра, пострадавшие при ударе Искандером по медучреждению В больнице Днепра до сих пор находятся семь пострадавших в результате ракетного удара по медучреждению. просмотров