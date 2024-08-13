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В Днепре на ж/м Левобережный-3 подростки «отдыхали» на крыше заброшенного здания

Сегодня 09:08
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Местные подростки Левобережного-3 придумали опасное развлечение.

Новости Днепра про В Днепре на ж/м Левобережный-3 подростки

В Днепре на жилом массиве Левобережный-3 местная молодежь в последнее время «отдыхает» на крыше долгое время не эксплуатируемого здания.

Об этом сообщили горожане, опубликовав фотографии в Facebook-сообществе «Левобережный 3 Днепр«, на которых видна группа, вероятно, несовершеннолетних, прогуливающихся по крыше заброшенного дома. Некоторые из них даже не боятся подходить к краям, подвергая себя большому риску упасть. Такие действия могут привести к непоправимым последствиям.

В комментариях к публикации один из местных жителей отметил, что заснял то, как опасная прогулка продолжается и в вечерние часы, когда на улице уже смеркается.

Другая горожанка, госпожа Дарья, в комментариях отметила, что на месте проводят время дети всех возрастов, некоторые из них приходят туда побыть одному.

Там дети всех возрастов, кто гуляет сам. В чьи обязанности входит изоляция таких построек? – идет речь в комментарии.

Днепряне призывают местные власти, а также родителей обратить внимание на ситуацию и принять необходимые меры.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине подростки осквернили могилу военного: детали от полиции.

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