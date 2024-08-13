В Днепре на ж/м Левобережный-3 подростки «отдыхали» на крыше заброшенного здания

В Днепре на жилом массиве Левобережный-3 местная молодежь в последнее время «отдыхает» на крыше долгое время не эксплуатируемого здания.
Об этом сообщили горожане, опубликовав фотографии в Facebook-сообществе «Левобережный 3 Днепр«, на которых видна группа, вероятно, несовершеннолетних, прогуливающихся по крыше заброшенного дома. Некоторые из них даже не боятся подходить к краям, подвергая себя большому риску упасть. Такие действия могут привести к непоправимым последствиям.
В комментариях к публикации один из местных жителей отметил, что заснял то, как опасная прогулка продолжается и в вечерние часы, когда на улице уже смеркается.
Другая горожанка, госпожа Дарья, в комментариях отметила, что на месте проводят время дети всех возрастов, некоторые из них приходят туда побыть одному.
Там дети всех возрастов, кто гуляет сам. В чьи обязанности входит изоляция таких построек? – идет речь в комментарии.
Днепряне призывают местные власти, а также родителей обратить внимание на ситуацию и принять необходимые меры.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине подростки осквернили могилу военного: детали от полиции.
Читайте также:
Автор:
Начальница финансово-экономической службы подозревается в растрате чужого имущества путем злоупотребления…
В Кривом Роге засняли баклана.
Хорошего дня, друзья!
В Днепре исчезли два друга.
Начальница финансово-экономической службы подозревается в растрате чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением.
В Кривом Роге произошло преступление.
В Кривом Роге засняли баклана.
Хорошего дня, друзья!
В Днепре исчезли два друга.
Особей этой рыбы не видели в реке Днепр не менее 10 лет.
В Кривом Роге завершился судебный процесс над мужчиной, который систематически издевался над матерью своей сожительницы. Несмотря на отсутствие официального брака, мужчина терроризировал женщину, применяя психологическое насилие и угрожая ей физической расправой.
В Днепре перенесут остановки.
В горсовете сообщили, кому будут выключать свет из-за проведения плановых ремонтов.
Несколько пророссийских пропагандистов задержала СБУ.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!