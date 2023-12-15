Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре на Запорожском шоссе из-за фуры и ДТП собралась огромная пробка

Сегодня 15:58
просмотров

В Днепре из-за ДТП на Запорожском шоссе частично парализовано движение.

Новости Днепра про В Днепре на Запорожском шоссе из-за фуры и ДТП собралась огромная пробка

Об этом сообщили в Ситуационном центре Днепра.

Осложнение дорожного движения по Запорожскому шоссе в сторону улицы Космическая перед перекрестком с улицей Шинная в связи с ДТП, отмечается в сообщении Ситуационного центра.

Судя по фото, снятому камерой видеонаблюдения, пробка собралась за фурой, которая остановилась возле пешеходного перехода. За грузовиком собрались десятки машин.

Подробности ДТП выяснит патрульная полиция.

Напомним, сегодня в Днепре маршрутка №136 врезалась в рекламный щит. Водитель из-за гололеда не справился с управлением. Пострадала одна из пассажирок общественного транспорта. Женщина в больнице под наблюдением врачей.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре на Запорожском шоссе из-за фуры и ДТП собралась огромная пробкаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на Запорожском шоссе из-за фуры и ДТП собралась огромная пробкаРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Где можно узнать загруженность разных КПП Украины: список сайтов
Новости Днепра
Сегодня 14:44
Где можно узнать загруженность разных КПП Украины: список сайтов

Очереди на границе – не редкость для Украины. Особенно долго…

В Днепре поймали россиянина-нелегала
Новости Днепра
Сегодня 14:31
В Днепре поймали россиянина-нелегала

В Днепре миграционники разоблачили россиянина, который нелегально жил в Украине.

В Днепре возле Appolo прорвало водопровод: на дороге – реки, коммунальщики разбирают тротуар
Новости Днепра
Сегодня 12:59
В Днепре возле Appolo прорвало водопровод: на дороге – реки, коммунальщики разбирают тротуар

В Днепре на Титова прорвало водопровод.

Что было на месте стадиона «Днепр-Арена» в разные годы: от кладбища до огромного рынка (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 12:45
Что было на месте стадиона «Днепр-Арена» в разные годы: от кладбища до огромного рынка (ФОТО)

«Днепр-Арена» один из самых известны стадионов в Украине. Тут проходили…

Последние новости

Где можно узнать загруженность разных КПП Украины: список сайтов
Где можно узнать загруженность разных КПП Украины: список сайтов

Очереди на границе – не редкость для Украины. Особенно долго длиться ожидание прохождения контроля в период праздников, поскольку количество пассажиропотока увеличивается и на КПП идет большая нагрузка.

Сегодня 14:44
3
просмотров
В Днепре поймали россиянина-нелегала
В Днепре поймали россиянина-нелегала

В Днепре миграционники разоблачили россиянина, который нелегально жил в Украине.

Сегодня 14:31
5
просмотров
В Днепре возле Appolo прорвало водопровод: на дороге – реки, коммунальщики разбирают тротуар
В Днепре возле Appolo прорвало водопровод: на дороге – реки, коммунальщики разбирают тротуар

В Днепре на Титова прорвало водопровод.

Сегодня 12:59
5
просмотров
На Закарпатье депутат взорвал гранаты во время заседания сельского совета: более 20 пострадавших
На Закарпатье депутат взорвал гранаты во время заседания сельского совета: более 20 пострадавших

Медики пытаются реанимировать мужчину, который взорвал гранаты.

Сегодня 12:48
7
просмотров
Что было на месте стадиона «Днепр-Арена» в разные годы: от кладбища до огромного рынка (ФОТО)
Что было на месте стадиона «Днепр-Арена» в разные годы: от кладбища до огромного рынка (ФОТО)

«Днепр-Арена» один из самых известны стадионов в Украине. Тут проходили матчи сборной, планировалось, что стадион будет принимать и игры «Евро-2012», под эту цель его и реконструировали, но не случилось.

Сегодня 12:45
6
просмотров
В Днепре умер мужчина, которого избили в тюрьме, а вместо травмы головы — лечили бронхит
В Днепре умер мужчина, которого избили в тюрьме, а вместо травмы головы — лечили бронхит

В реанимационном отделении днепровской больницы скончался 34-летний Сергей Троцько. Это произошло 10 декабря. В Днепр мужчину привезли из Софиевской исправительной колонии №45, где тот отбывал наказание.

Сегодня 12:29
3
просмотров
На Днепропетровщине автобус с пассажирами вылетел в кювет и застрял в снегу
На Днепропетровщине автобус с пассажирами вылетел в кювет и застрял в снегу

В Днепропетровской области пассажирский автобус вылетел в кювет.

Сегодня 11:20
8
просмотров
В Днепре заменили разорванный непогодой флаг Украины: интересные факты о гигантском флаге-рекордсмене
В Днепре заменили разорванный непогодой флаг Украины: интересные факты о гигантском флаге-рекордсмене

Новенький флаг Украины теперь снова развевается над Днепром.

Сегодня 10:33
4
просмотров
На Солнце произошла мощная вспышка: Землю всколыхнут магнитные бури
На Солнце произошла мощная вспышка: Землю всколыхнут магнитные бури

У метеочувствительных людей может ухудшиться самочувствие.

Сегодня 10:00
9
просмотров
На Днепропетровщине сегодня будет громко: важное предупреждение
На Днепропетровщине сегодня будет громко: важное предупреждение

Без паники!

Сегодня 09:30
7
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх