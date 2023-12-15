В Днепре на Запорожском шоссе из-за фуры и ДТП собралась огромная пробка

В Днепре из-за ДТП на Запорожском шоссе частично парализовано движение.

Об этом сообщили в Ситуационном центре Днепра.

Осложнение дорожного движения по Запорожскому шоссе в сторону улицы Космическая перед перекрестком с улицей Шинная в связи с ДТП, отмечается в сообщении Ситуационного центра.

Судя по фото, снятому камерой видеонаблюдения, пробка собралась за фурой, которая остановилась возле пешеходного перехода. За грузовиком собрались десятки машин.

Подробности ДТП выяснит патрульная полиция.

Напомним, сегодня в Днепре маршрутка №136 врезалась в рекламный щит. Водитель из-за гололеда не справился с управлением. Пострадала одна из пассажирок общественного транспорта. Женщина в больнице под наблюдением врачей.

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