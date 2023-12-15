В Днепре на Запорожском шоссе из-за фуры и ДТП собралась огромная пробка

Об этом сообщили в Ситуационном центре Днепра.
Осложнение дорожного движения по Запорожскому шоссе в сторону улицы Космическая перед перекрестком с улицей Шинная в связи с ДТП, отмечается в сообщении Ситуационного центра.
Судя по фото, снятому камерой видеонаблюдения, пробка собралась за фурой, которая остановилась возле пешеходного перехода. За грузовиком собрались десятки машин.
Подробности ДТП выяснит патрульная полиция.
Напомним, сегодня в Днепре маршрутка №136 врезалась в рекламный щит. Водитель из-за гололеда не справился с управлением. Пострадала одна из пассажирок общественного транспорта. Женщина в больнице под наблюдением врачей.
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